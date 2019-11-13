شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض تقرير الأداء المالى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير الأداء المالى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1/1/2019 وحتى 30/6/2019، كما استعرض تقريراً عن أهم المؤشرات عن المركز المالى والحساب الختامى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للعام المالي 2018 -2019.

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