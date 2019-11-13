شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: التعاون مع مصر فى مكافحة الإرهاب مبنى على الثقة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، على أهمية مصر فى مكافحة الإرهاب، موضحا أن الشراكة معها محورية، حيث تتواجد فى منطقة تسيطر عليها توترات كبيرة، لافتا إلى أن المصلحة تكمن فى أن يعم مصر الاستقرار لتستمر كصمام الأمان والاستقرار فى المنطقة، والتعاون معها قائم على الثقة المتبادلة.

وأوضح سيريل نون، خلال مؤتمر صحفى، عقده صباح اليوم بمقر السفارة بالقاهرة، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، سهلت الكثير من العلاقات بين الدول، لأن لها علاقات متميزة مع محيطها، ومع الدول المختلفة، التى شاركتها فى علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وسيتم العمل فى المؤتمر على مناقشة إلى أى مدى تصبح مصر بوابة للقارة الأفريقية وتجميع الطاقات من أجل لقاءات شراكة وتعاون يعود على الجميع بالنفع.



السفير الألمانى بالقاهرة

وأشار السفير سيريل، إلى قوة العلاقات الاقتصادية مع مصر، حيث يعمل بها 1183 شركة، توفر 175 ألف فرصة عمل، كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يساوى 4.5 مليار يورو يميل لصالح ألمانيا، ولكن حجم تبادل الخدمات وعدد السياحة الألمانية يميل لصالح مصر بما يحدث توازن فى المصالح الاقتصادية للدولتين، مشيرًا إلى عدد السياحة الألمانية لمصر أكبر عدد للسياحة الأجنبية.

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ولفت إلى أن عدد طائرات لوفتهانزا تطير بمعدل 60 رحلة أسبوعيًا مكتملة العدد إلى مصر، بما يؤكد إمكانيات مصر الجاذبة للسياحة، واستقرار السلام والأمان بها.



(مؤتمر السفير الألمانى بالقاهرة

وفيما يتعلق بالترويج للسياحة المصرية فى ألمانيا، أشار سيريل نون، إلى وجود أتوبيسات سياحية فى برلين، تعرض مقاطع فيديو ملونة، للمعالم السياحية الموجودة فى مصر.

وأوضح نون، أن مساعدة ألمانيا فى تأمين المطارات المصرية، حيث سلمت مؤخرًا مطار القاهرة أجهزة "سكانر" مخصصة لفحص الجسم بالكامل، ويتم حاليًا تدريب مستخدمى الأجهزة لفحص الركاب القادمين والمغادرين بصورة فعالة بما سيسهم فى حجم السياحة الألمانية إلى مصر.