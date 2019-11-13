شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيع 11534 كراسة شروط للتجمعات التنموية بشمال سيناء لأبناء المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات كراسة شروط حجز منزل و10 أفدنة بـ تجمعات سيناء التنموية الزراعية وسجلت حتى صباح اليوم الأربعاء، لبيع 11534 كراسة شروط لمشروع التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء فى منافذ البيع التى تم تحديدها وهى ديوان عام المحافظة بالقاهرة، وديوان عام المحافظة بالعريش ، وبمركز ومدينة نخل ، وبمركز ومدينة بئر العبد، وبمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء والطور بجنوب سيناء .

قال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة شمال سيناءأنه تواصل بيع كراسات الشروط مستمر حتى 12 ديسمبر القادم نظير مبلغ 50 جنيها للكراسة، على أن يتم تقديم الطلبات في نفس منافذ البيع اعتبارا من 15 ديسمبر القادم وحتى 29 فبراير 2020.

يذكر أن ثمن الكراسة 50 جنيها، وتباع الكراسات فى موعد ممتد حتى 12/12/2019، بمنافذها فى محافظة شمال سيناء منفذ العريش فى ديوان عام المحافظة ، منفذ بئر العبد فى مجلس المدينة ، منفذى وسط سيناء فى مجلس مدينة نخل ومجلس مدينة الحسنة.

وفى محافظة جنوب سيناء بمنفذ الطور بديوان عام المحافظة، ومنفذ القاهرة لتلقى طلبات المتقدمين من أبناء كافة المحافظات بمكتب محافظة شمال سيناء بالقاهرة وعنوانه: 48 شارع خضر التونى - عمارات التوفيق لضباط القوات المسلحة - مدينة نصر.

وسبق وأعلنت محافظة شمال وجنوب سيناء خطوات تملك منزل و10 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية حيث اصبح الأن متاحًا أمام كافة المصريين من كل المحافظات تملك منزل و10 أفدنة زراعية بوسط وجنوب سيناء بمشروعات سيتاء التنموية الزراعية الجديدة التى أعلنت عنها الدولة وأتاحت الفرصة للجميع للتملك به بالتقدم للحصول على منزل على مساحة 175 مترا مربعا ( منهم 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة إضافية ) ومساحة 10 أفدنة والمستهدف 1187 أسرة فى شمال وجنوب سيناء منهم 585 أسرة فى شمال سيناء .

ومواقع التجمعات 18 تجمع موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، و كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة ، منزل ، ديوان ، مسجد ، مدرسة تعليم أساسى ، ساحة رياضية ، مرافق خدمية متنوعة ، أنشطة ومشروعات إنتاجية.

ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة بوسط سيناء وبه خمس تجمعات وهى تجمع ام فروث بقرية المغارة ، تجمع ك61 بقرية بغداد، تجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، تجمع النوافعه بقرية المغفر، تجمع خشم الجاد بقرية إخرم.

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مركز نخل بوسط سيناء وبه 6 تجمعات وهى :تجمع طويل الحامض ، تجمع الخفجه، تجمع النثيله 1 ، تجمع النثيلة 2 ، تجمع ابورصاصه بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد.

وفى محافظة جنوب سيناء بمركز راس سدر وبه 4 تجمعات وهى : تجمع النهايات، تجمع الحمة ، تجمع الطيبة بقرية وادى جعده، تجمع السحيمى.

ومركز سانت كاترين وبه 3 تجمعات وهى: تجمع وادى سعال ، تجمع سهل القاع ، تجمع اسلا وعريق.

وتكلفة المسكن 263000 جنيه، وسعر تكلفة فدان الارض الزراعية 26600 جنيه، للفدان الواحد من بين ال10 أفدنة ، بإجمالى قيمة المسكن والأرض 629000جنيه، وآلية السداد هى 5‎%‎ دفعة مقدمة من اجمالى قيمة الارض والمسكن عند التخصيص ، 20 ‎%‎ من قيمة الارض والمسكن بعد مرور 2 سنوات بعد اثبات الجدية ، 75‎%‎ تسدد على اقساط سنوية على مدة 30 سنة ، ويتم السداد فى البنوك الحكومية وهى التعمير والإسكان - البنك الزراعى المصرى .



اراضى التجمعات التنموية فى شمال سيناء (1)



اراضى التجمعات التنموية فى شمال سيناء (2)