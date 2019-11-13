شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ22 وإصابة و69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة فى بيان لها منذ قليل، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 22 شهيدا وإصابة 69 آخرين.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد شنت غارات على شمال قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد قيادى بارز فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة وهم أسماء محمد حسن أبو العطا، بهاء سليم حسن أبو العطا، محمد عطيه مصلح حمودة، إبراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس، زكى عدنان محمد غنامه، عبد الله عوض ساكب البلبيسى، عبد السلام رمضان أحمد أحمد، رانى فايز رجب أبو نصر، جهاد أيمن، وائل عبد العزيز، خالد معوض، إبراهيم أيمن، إسماعيل أيمن، رأفت محمد، سهيل خضر، علاء شتيوى، محمود دهام، إسلام رأفت، أحمد أيمن، أمير رأفت، رائد رفيق، مؤمن محمد.