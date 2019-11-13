45يومًا.. تجديد حبس 17 متهمًا بتمويل جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 17 متهمًا، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، وتقديم الدعم المادي لتلك الجماعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية في مايو 2018.