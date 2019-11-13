ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل حول شقة سكنية لورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمدينة نصر.

وردت معلومات للمقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، مفادها أن "فادي. س"، 22 سنة، عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه والاتجار بها .

وبإجراء التحريات، تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد إسلام صبحي وإسلام سمير وأحمد الوكيل وإبراهيم الغمري ومحمد مجلي وكريم الفقي، ضباط مباحث القسم من ضبطه.

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وعثر بحوزته على بندقية خرطوش، و2 سلاح فرد خرطوش، عيار 12 مم، و"فرد روسي"، و5 طلقات خرطوش عيار 12مم، و2 هيكل سلاح ناري لفرد خرطوش، و6 قطع ماسورة حديدية، و10 مقبض خشب، أجزاء وقطع حديدية صغيرة، ومنجلة، ومفك، وجاكوش ومنشار حديدي.

بمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بتصنيعه للمضبوطات داخل الشقة محل سكنه بقصد الاتجار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.