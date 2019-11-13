القبض على عصابة تزوير الشيكات البنكية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة وقيامهم بتزوير شيكات بنكية في مدينة نصر .

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بشكوى داخل فرع لأحد البنوك بمدينة نصر، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "ك .م. أ " 50 سنة نائب مدير عام الفرع محل البلاغ، والذي قرر بتضرره من "م.م.ع" 66 سنة مهندس مدني، وشريك بشركة حلويات، لقيامه بالحضور لفرع البنك لصرف شيك بمبلغ 211.525 ألف جنيه، مسحوب على فرع البنك بالسويس، وبالاستعلام عن الشيك تبين أنه مزور.

وبمواجهته قرر بتحصله على الشيك من أحد الأشخاص، ادعى أنه مندوب من شركة نظير توريد حلويات من الشركة عمله، ونفى علمه بكون الشيك مزور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، وهم: "م .م.ر" 46 سنة عاطل، و "ك.م. ا" 46 سنة عاطل، و "ا.ج.م" 25 سنة عاطل، و "ع.ه.ع" 41 سنة عاطل، و "ر.م.م" 52 سنة عاطل، و "م.م"54 سنة عاطل، و"أ.ا.ب"54 سنة عاطل".

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهم تمكن قوه من وحدة مباحث القسم من ضبطهم، وبحوزتهم "سيارة ماركة جيلي"، ملك المتهم الثاني، وأوراق وأذونات توريد وشيكات بنكية مقبولة الدفع على بياض "مزورين"، وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي، في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنهم مندوبين عن شركة، وقيامهم بتزوير شيكات بنكية باسم الشركة والاستيلاء على ما بحوزتهم من بضائع مختلفة والتصرف فيها بالبيع.

كما اعترفوا بارتكاب 4 حوادث نصب بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليهم "سيئ النية"، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 190 ألف جنيه متحصلات بيع وقائع السرقة، وكذلك ضبط كمية من حلوى المولد النبوي، والأحذية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.