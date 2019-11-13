نجدة القاهرة والحماية المدنية تستقبل عدد من طلبة المدارس لتعريفهم بدور رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة حقوق الإنسان بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتنظيم عدة زيارات لطلبة عدد من المدارس، تحت قيادة اللواء حنان يوسف مدير قطاع حقوق الإنسان بالمديرية للمواقع الشرطية المختلفة.

وتم استضافة الطلبة بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والإدارة العامة لشرطة النجدة، وتعريفهم بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن، والسهر على حماية الأرواح والممتلكات، كما تم اطلاعهم على دور رجال الحماية المدنية، وشرطة النجدة، وكيفية تعاملهم مع البلاغات المختلفة، وكيفية الوقاية من أخطار الحريق .

وقدم مسئولي مديرية التربية والتعليم ومشرفي الرحلات المدرسية الشكر لرجال الشرطة، الذين حرصوا على حسن استقبال الضيوف .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة في كافة الأوساط الجماهيرية، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة لاسيما طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية على أساس من المشاركة الإيجابية والمسئولية تجاه الوطن والمواطنين، وإيماناً بأن الارتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التي ترعاها الدولة وتحرص عليها هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.