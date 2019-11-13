ضبط تشكيل سرقة المواد البترولية من الخطوط الناقلة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بسرقة المواد البترولية من أحد الخطوط الناقلة للمواد البترولية بالإسماعيلية. تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا بقيام بعض الأشخاص المجهولين بحفر حفرة على خط المكثفات البترولية التابع للشركة محل عمله بإحدى المناطق بدائرة المركز في محاولة منهم لسرقة المواد البترولية. Advertisements انتقلت على الفور قوة أمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبط أربعة أشخاص "مقيمين بالقاهرة وشمال سيناء" وبحوزتهم "سيارتي نقل-العدد والأدوات ومعدات الحفر ومحابس نحاسية وخراطيم". بمواجهة المتهمين، اعترفوا بمحاولة سرقة المواد البترولية وحيازتهم للأدوات المضبوطة بحوزتهم للاستخدام في الحفر والسيارتين لنقل المواد البترولية، وأضافوا بقيامهم بارتكاب واقعة أخرى بذات الأسلوب بدائرة المركز. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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