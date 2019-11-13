ضبط عامل بحوزته 250 جرام حشيش في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص "عامل -مقيم بدائرة المركز" وبحوزته "3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 250 جرام – 3 لفافات لمخدر الأفيون-مبلغ مالي" بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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