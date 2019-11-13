ياسمين فؤاد تتوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى ديربان بجنوب أفريقيا للمشاركة في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسن) والذي يقام تحت عنوان المؤتمر تحت عنوان "اتخاذ إجراءات من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا"، ويهدف إلى توحيد العمل الأفريقي تحت رؤية واحدة في التعامل مع قضايا البيئة.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري الأفريقي لمناقشة دعم الاقتصاد الدوار حيث تستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد التجارب الناجحة التي طبقتها في هذا المجال والآليات التي طبقتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

كما تترأس فؤاد، الاجتماع الوزاري عن التنوع البيولوجي وكيفية الاستفادة الاقتصادية من هذا المجال وطرق الحفاظ عليه واستغلاله بشكل يحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية.

وتعقد وزيرة البيئة مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات "أمسن" مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومسئول اتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة لبحث مجالات التعاون المشترك والتحضير لاجتماعات cop 25 لمكافحة تدهور حالة الأراضي واتخاذ حلول طبيعية تواجه التصحر وأثار التغيرات المناخية.