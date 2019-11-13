مصر | تجديد حبس 17 متهما بتمويل جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 17 متهما بتمويل جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تجديد حبس 17 متهما، بتهمة تمويل جماعة إرهابية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، وتقديم الدعم المادى لتلك الجماعة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى مايو 2018.