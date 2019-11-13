مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في أحداث 20 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في أحداث 20 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمتهمون هم كل من:
١- هشام محمد محمد لاشين
٢- اسلام محمد عزت.
٣- عبد الله عادل أحمد حسين.
٤- عماد أحمد عبده احمد.
٥- مدحت حامد محمد عبد الهادى.
٦- أحمد وحيد احمد السيد
٧- محمد ربيع رمضان حسين.
٨- اسامه محمد نجيب.
٩- مصطفى محمد فريد على
١٠- ابراهيم أحمد عبد السميع حجازى.
١١- مصطفى ابراهيم مصطفى.
١٢- محمد يسرى أحمد.
١٣- ياسين التهامى عويس.
١٤- محمود سالم حسين محمد.
١٥- محمد عاطف محمد عليوه.
١٦- خالد محمد سيد خليفه.
١٧- وليد محمد عبد اللطيف.
١٨- جاسر السيد محمد عوض.
١٩- محمد تاج العارفين وفا دهشان.
٢٠- هيثم وجيه عويس.
٢١- فنجرى صلاح حسين عيسى.
٢٢- عادل محمد حنفى محمود.
٢٣- كريم رضا محمد عباس.
٢٤- عباس محمد محمد ابو الحسن.
٢٥- اكرم احمد عبد العزيز.
٢٦- محمود محمد احمد عبود.
٢٧- عصام مصطفى محمد أحمد..
٢٨- رجب جمعه عبد المنعم.
٢٩- رامى لويز محروس.
٣٠- مروان حامد احمد محروس.