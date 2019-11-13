مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في أحداث 20 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في أحداث 20 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس 30 متهمًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ" أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمون هم كل من:

١- هشام محمد محمد لاشين

٢- اسلام محمد عزت.

٣- عبد الله عادل أحمد حسين.

٤- عماد أحمد عبده احمد.

٥- مدحت حامد محمد عبد الهادى.

٦- أحمد وحيد احمد السيد

٧- محمد ربيع رمضان حسين.

٨- اسامه محمد نجيب.

٩- مصطفى محمد فريد على

١٠- ابراهيم أحمد عبد السميع حجازى.

١١- مصطفى ابراهيم مصطفى.

١٢- محمد يسرى أحمد.

١٣- ياسين التهامى عويس.

١٤- محمود سالم حسين محمد.

١٥- محمد عاطف محمد عليوه.

١٦- خالد محمد سيد خليفه.

١٧- وليد محمد عبد اللطيف.

١٨- جاسر السيد محمد عوض.

١٩- محمد تاج العارفين وفا دهشان.

٢٠- هيثم وجيه عويس.

٢١- فنجرى صلاح حسين عيسى.

٢٢- عادل محمد حنفى محمود.

٢٣- كريم رضا محمد عباس.

٢٤- عباس محمد محمد ابو الحسن.

٢٥- اكرم احمد عبد العزيز.

٢٦- محمود محمد احمد عبود.

٢٧- عصام مصطفى محمد أحمد..

٢٨- رجب جمعه عبد المنعم.

٢٩- رامى لويز محروس.

٣٠- مروان حامد احمد محروس.