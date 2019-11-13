مصر | بينهم سيدة.. ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم سيدة.. ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية قيام 5 أشخاص (من بينهم سيدة) بالحفر خلسة داخل منزل السيدة المذكورة كائن بدائرة المركز بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه وأمكن ضبطهم والعثور على حفرة مساحتها (متر وعمق 5 متر تقريبًا) وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار.