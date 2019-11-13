مصر | ضبط سائق و3 سيدات بحوزتهم 923 طربة حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق و3 سيدات بحوزتهم 923 طربة حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الأفيون بقصد الاتجار.

وتمكنت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق (الشهيد أحمد حمدي) التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حي الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمين بالإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيشهم بمعرفة العنصر النسائى وتفتيش السيارة وقائدها بمعرفة قوة الكمين عُثر بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على الآتى: