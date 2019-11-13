مصر | ضبط سائق و3 سيدات بحوزتهم 923 طربة حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق و3 سيدات بحوزتهم 923 طربة حشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق (الشهيد أحمد حمدي) التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص (سائق – مقيم حي الجناين بالسويس) حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات (بدون عمل – مقيمين بالإسماعيلية).
وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيشهم بمعرفة العنصر النسائى وتفتيش السيارة وقائدها بمعرفة قوة الكمين عُثر بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على الآتى:
عدد (923) طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي (92،300) كيلو جرام.
عدد (7) لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت حوالي (2) كيلو جرام.
مبلغ مالي.
عدد (3) هواتف محمولة.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر القائمة على تهريبها وترويجها.