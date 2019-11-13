مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 209 قطع أسلحة نارية بحوزة 187 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 209 قطع أسلحة نارية بحوزة 187 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 209 قطعة سلاح ناريا، بحوزة 187 متهما).. وذلك على النحو التالي:-

رشاش جرينوف.

(18) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(32) بندقية خرطوش.

(16) طبنجة.

(141) فرد محلى.

(295) طلقة مختلفة الأعيرة.

(290) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (74180) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

(310) حكم جناية.

(19037) حكم حبس جزئي.

(3583) حكم حبس مستأنف.

(40477) غرامة.

(10773) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (291) قضية مخدرات بحوزة (309) متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 29،080 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14،202 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 82 جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،145 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 16،470 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 20 جراما).

عدد (5634) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (9) متهمين، ارتكبوا (21) حادث.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (45) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (26546) مخالفة مرورية، ضبط (74) قضية بيئية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (74) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.