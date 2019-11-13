مصر | تعرف على جهود مباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أكتوبر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي من تنفيذ (1982164) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:-

(9031) حكم جناية.. أبرزها ( 3804 مخدرات - 1339 سلاح - 481 قتل وشروع فيه - 867 سرقة بالإكراه).



(576904) حكم جزئي.. أبرزها ( 23087 سرقة - 15592 سلاح أبيض – 63343 تعدى وضرب – 16356 نصب).



(110108) حكم مستأنف أبرزها ( 8323 سرقة – 1671 سلاح أبيض – 13834 تعدي وضرب - 7739 نصب ).



(1024464) حكم غرامة.

(261657) حكم مخالفة.

وساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتي شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها في تحصيل مبالغ قدرها (72105101،4) جنيهًا في أحكام الغرامات و(4407157) فى أحكام المخالفات.

كما واصل قطاع الأمن العام توجيه الحملات الأمنية المكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى، حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال شهر أكتوبر الماضي عن تنفيذ ( عدد 259 حكما قضائيا متنوع لصالح البنوك والشركات ).. وذلك على النحو التالى:

تنفيذ (249) حكمًا قضائيًا بإجمالي مديونية بلغت (88،575،618 ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وثمانية عشر جنيهًا ) لصالح (13) بنك مختلفة.