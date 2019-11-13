مصر | ضبط 3 أشخاص لقيامهم في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص لقيامهم في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية) حال تواجدهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، وبحوزتهم (18،735 ألف دولار أمريكي – 847،695 ألف جنيه مصري– 1750 دينار ليبي – عدد 101 كارت إئتمان صادر من الدول العربية التي يحملون جنسيتها) لاضطلاعهم بالعمل في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وبمواجهتهم اعترفوا بتجميع كروت الإئتمان المشار إليها وسحب قيمة المنحة الحكومية السنوية المقررة لمواطني الدولة العربية التي يحملون جنسيتها من ماكينات الصراف الآلي بالبلاد بالعملة المحلية ثم تغييرها للعملة الدولارية خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة بفارق سعر الصرف مقابل حصولهم على نسبة، وذلك بالإشتراك مع (صاحب سوبر ماركت سبق ضبطه لعمله بمجال الاتجار في النقد الأجنبي – شخص يحمل جنسية ذات الدولة) مقابل مبلغ مالي.

وقيامهم بتسليم المبالغ المالية للقائمين على كافتريات بمنطقة سيدي براني بمطروح، على أن يقوم أصحاب تلك المبالغ بصرفها من الدولة العربية المشار إليها، من فروع تلك الكافتريات (نظام المقاصة) خشية الضبط حال تهريبها عبر المنافذ الشرعية للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.