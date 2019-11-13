مصر | "ذهب للقبض عليها فجمع لها المال".. حكاية الضابط الشهم مع "السيدة العجوز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذهب للقبض عليها فجمع لها المال".. حكاية الضابط الشهم مع "السيدة العجوز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سيدة عجوز تبلغ من العمر 60 عاما مطلوب التنفيذ عليها في حكم غيابي بالحبس 3 سنوات بسبب وصل أمانة بقيمة 5 آلاف جنيه.

ولفت الأمر، نظر النقيب أحمد شاكر، في قسم شرطة البساتين، الذي قام بدوره في جمع المبلغ من ضباط القسم وسدد المديونية للسيدة المسنة، وبعدها تم الإفراج عنها.

ولم يكتف الضابط الشهم بذلك، وإنما أعطى السيدة المسنة مبلغا من المال لمساعدتها في تجهيز بناتها.

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ومن الجدير بالذكر، أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تعددت في العديد من المحافظات، وتولي الداخلية متمثلة في قطاع حقوق الإنسان أهمية كبيرة بالحالات الإنسانية.