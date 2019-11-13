مصر | ضبط 2005 قضايا تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

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ضبط (2005) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (23،934) طن "زيت طعام – خل طعام – عسل أسود" داخل عبوات، مُقلدًا لأسماء وعلامات تجارية، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك منفذ لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (6،370) طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات وكمية قدرها (176) كيلو جرام "مقطعات لحوم – دهون حيوانية" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (940) كيلو جرام "جبن أبيض" منتج نهائى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فلاتر المياه "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته عدد(29728) قطعة "فلتر – شمعة مياه" مُدخلًا فى صناعتها خامات إنتاج مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط قائد سيارة نقل وتاجر سلع غذائية، لاشتراكهما مع أمين مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة)، وتصرفه في (15) طن "سكر تموينى" مخصص للبطاقات التموينية، بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء لحسابهم الشخصي.
ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (3،660) طن من السلع الغذائية "الأرز – السكر" المعبأة داخل عبوات عليها أسماء تجارية وهمية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لإعادة تعبئتها لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة الإطارات بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (54250) إطار سيارة ودراجة بخارية مختلفة المقاسات والأنواع المهربة جمركيًا وبدون مستندات "مجهولة المصدر ومقلدة لكبرى الماركات العالمية" تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.