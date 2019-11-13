مصر | ضبط 2005 قضايا تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (2005) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (23،934) طن "زيت طعام – خل طعام – عسل أسود" داخل عبوات، مُقلدًا لأسماء وعلامات تجارية، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك منفذ لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (6،370) طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات وكمية قدرها (176) كيلو جرام "مقطعات لحوم – دهون حيوانية" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (940) كيلو جرام "جبن أبيض" منتج نهائى وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فلاتر المياه "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته عدد(29728) قطعة "فلتر – شمعة مياه" مُدخلًا فى صناعتها خامات إنتاج مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.