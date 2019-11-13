أخبار مصر | الرئاسة: زيارة السيسي للإمارات تأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة: زيارة السيسي للإمارات تأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتى فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كل الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة فى المرحلة الراهنة التى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.