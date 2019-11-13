أخبار مصر | دورة تدريبية للأطباء والتمريض في كيفية التعامل مع مصابي ورعاية مرضي الحروق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية للأطباء والتمريض في كيفية التعامل مع مصابي ورعاية مرضي الحروق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الإدارة المركزية للرعاية الحرجة بوزارة الصحة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، دورة تدريبية لتدريب الأطباء والتمريض وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل مع مصابي ورعاية مرضي الحروق،حيث تتناول أعمال تلك الدورة أساسيات الحروق وكيفية إنعاش مصابي الحروق وإسعافهم وتقليل الأضرار الناتجة عنه ونشر الوعي عن أخر المستجدات.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل الوزارة، بأن أعمال تلك الدورة تأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وأن تلك الدورة هي الأولى من نوعها بجنوب سيناء تمهيدا لإنشاء مركز للحروق والتجميل بالمحافظة، مشيرا بأن أعمال تلك الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة نحو تكامل منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة بهدف تأهيل الكوادر الطبية والفنية وتنمية مهاراتهم في التعامل مع مصابي الحروق المختلفة وكيفية رعايتهم.