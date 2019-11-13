أخبار مصر | عضو مجلس الأطباء: 23 حالة اعتداء على الأطباء فى المستشفيات خلال شهر واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو مجلس الأطباء: 23 حالة اعتداء على الأطباء فى المستشفيات خلال شهر واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود عرفه، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن حالات الاعتداء على الأطباء بلغت 23 حالة اعتداء فى مختلف مستشفيات الجمهورية، تمت خلال شهر واحد من (11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر).

وأضاف عرفة، كل هذه الاعتداءات تمت لنفس الأسباب المتكررة وهى نقص المستلزمات وأسرة وأماكن الرعاية، فدائما مايقع الطبيب فى مواجهة المريض وهى مواجهة غير عادلة بالمرة، مشيرا أن المريض وأهله يظنون أن الطبيب هو الفاعل الوحيد وبيده كل شيء، فى حين أن توفير المستلزمات هو مسئولية وزارة الصحة.

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وتابع عرفه، دورنا كنقابة هو حماية الطبيب أولا بمنع وقوع الاعتداء من أصله من خلال تقديمها لمشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء عليه أثناء عمله وللأسف حتى الآن لم يصدر، أما إذا وقع الاعتداء على الطبيب فنرشده إلى تحرير محضر باسم المنشأة أو المستشفى لكى يتم توصيف الموقف بالتوصيف القانوني الصحيح وهو الاعتداء على طبيب أثناء عمله.

وطالب عرفه، بضرورة اعتبار المستشفيات كأماكن حيوية مثل الحكومية والشرطية والعسكرية فهي لا تقل قيمة ولا أهمية عنهم، لأن الاعتداء على طبيب أثناء عمله هو اعتداء على حقوق المواطنين المرضى حيث يعطل الطبيب ويحرمهم من فرصة العلاج.

وشدد أن على وزارة الصحة توفير احتياجات المستشفيات وسد العجز فى الأطباء فى المستشفيات، فالمواجهة المستمرة بين الطبيب والمريض وذويه تقود إلى اليأس والإحباط، فى حين أن ما يتقاضاه الطبيب هو من 45 إلى 60 جنيه فى النوبتجية.