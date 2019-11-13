أخبار مصر | أنيسة حسونة تطالب بالتحقيق فى تجاوز رئيس هيئة الرقابة المالية لحدود اختصاصه

وأكدت النائبة، ان هناك تجاوز من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية لحدود اختصاصه وقيامه بإصدار لائحة تنظم شئون رئيس الهيئة ونائبيه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 113 لسنة 2018 في 1672018 بتحديد الرواتب والبدلات التي يتقاضاها هو ونوابه متجاوزًا في ذلك سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا القرار.

وأشارت إلى أن ذلك مخالفة صريحة للمادة الخامسة من قانون هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 والتي بينت أن قرار تعيين رئيس الهيئة ونوابه يصدر من رئيس مجلس الوزراء ويتضمن قرار التعيين تحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وهو ما تجاوزه رئيس هيئة الرقابة المالية.

وشددت أن هذا القرار يشكل تجاوز وتخطي لسلطة رئيس الوزراء من قبل رئيس الرقابة المالية.