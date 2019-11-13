أخبار مصر | "القوى العاملة": جثمان "الطبل" المتوفى في إيطاليا يصل اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": جثمان "الطبل" المتوفى في إيطاليا يصل اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل جثمان المواطن المصري حسين محمد إبراهيم الطبل الذي توفي في مدينة تورينو بالشمال الإيطالي، إلى أرض الوطن في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، على رحلة مصر للطيران القادمة من إيطاليا.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد وجه مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بإيطاليا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري حسين محمد إبراهيم الطبل، من القناطر الخيرية الذي توفي في مدينة تورينو بالشمال الايطالي عن عمر يناهز الـ 64 عاما، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفي التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية، ولدي صاحب العمل.