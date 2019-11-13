أخبار مصر | "عودة الأمطار" و"تحذيرات للسائقين".. تعرف على حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عودة الأمطار" و"تحذيرات للسائقين".. تعرف على حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية تبدأ من مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأوضح سعودي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن موجه الطقس الحالية تشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد وسيناء وكذلك على المدن الساحلية مصاحبة سقوط أمطار بين الخفيفة ومتوسطة الشدة وتكون غزيرة على سيناء قد تصل إلى حد السيول متابعا نظرا للطبيعة الجغرافية لسيناء.

وتابع، أن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا يمتد بشكل خفيف على محافظات الوجه البحري والقاهرة واعتبارا من يوم الجمعة تقل احتمالات فرص سقوط الأمطار وتميل الحرارة نحو الانخفاض الملحوظ بحيث تتراوح بين ٤ لـ ٥ درجات مئوية.

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وحذر المواطنين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على معظم الطرق .

وضربت موجة من الطقس السيئ البلاد خلال الشهر الماضي، واستمرت الموجه 3 أيام نتج عنها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسقوط كثيف من الأمطار ما تسبب في غرق الشوارع وحدثت العديد من الكوارث راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

وكما تعرضت مصر خلال الموجة لإعصار "ميديكيين" الذي أثار جدل واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وأطلقوا عليه إعصار "حمادة" ونتج عنه تغيرات مناخية وأوضحت هيئة الأرصاد ماهيته فهو منخفض جوى عادي.