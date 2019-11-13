أخبار مصر | ثرثرة في المحلة.. "عامر" يكشف تفاصيل زيارة لجنة الصناعة لشركة الغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثرثرة في المحلة.. "عامر" يكشف تفاصيل زيارة لجنة الصناعة لشركة الغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة، إلى شركة الغزل والنسيج في مدينة المحلة.

وقال عامر: اسعدنا دفء الاستقبال من رئيس مجلس إدارة الشركة والعديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المالي وأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ونائب رئيس النقابة ولم نسعد بلقاء رئيس الشركة القابضة ورئيس النقابة أثناء الزيارة.

وأكد أن اللجنة لم تجد أي بيانات رقمية أو إحصائية عن الشركة ولم يزد اللقاء الا عن كلمات من السادة الحاضرين غير مدعمة بمستندات او بيانات او احصاءات وان كانت لم تخلوا من دفئ المشاعر الطيبة والترحاب الشديد والرجاء، وفي المساعدة للخروج من ازمة من وضع قائم الي الافضل.

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وأشاد عامر، بجميع العاملين في هذة الشركة العملاقة من نظافة المكان، وانتظام العمل بالرغم من قدم المعدات، وجودة الانتاج وتميزةً، وانتماء الجميع الشديد لشركتهم وتمسكهم بتطويرها وازدهارها واستعدادهم لعمل كل ما يطلب منهم في سبيل ذلك.

وتابع: شخصية رئيس مجلس الادارة المهذبة وسيارته التي مر عليها ٣٦ سنة وسائق رئيس مجلس الادارة الذي مر علية١٣ رئيس مجلس ادارة وهو ابن بار للمحلة ومخلص لشركتة اشد الاخلاص يكفيه قيادة سيارة انقرضت دون شكوي.

وعلق: غزل المحلة حالة خاصة جدا ومهمة جدا للصناعة المصرية ودليل علي قدرة العامل والمهندس المصري ان يعمل من الفسيخ شربات".