أخبار مصر | غدا.. وزيرة التضامن تفتتح مركز ريادة الأعمال بفرع 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزيرة التضامن تفتتح مركز ريادة الأعمال بفرع 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، غدا الخميس، مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع البنك في 6 أكتوبر بحضور الأستاذة لبنى هلال ــ نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق - نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك والسادة أعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وعدد من قيادات بنك ناصر الاجتماعي.

تقدم مراكز "رواد النيل" مجموعة من الخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب علي التحديات التي تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوي، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، ونوع التمويل المناسب للشركة.

كما تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الأمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الأعمال كما أن مراكز تطوير الأعمال توفر أليات التدريب والتحفيز لرفع المستوى الإبتكارى والفنى والإدارى من خلال برامج المبادرة المختلفة، كما تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئه الدعم اللازم من تصميم وتطوير وتحفيز للإستمرار والمساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصري.