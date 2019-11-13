أخبار مصر | طلب مناقشة عامة بشأن وقائع إهدار مال عام في محافظة الشرقية

وأكدت أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها.

واستعرضت النائبة في طلبها، العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة، ومنها تنفيذ مركز ومدينة الزقازيق قرارا بإزالة نافورة، وإجراء أعمال تطوير وتجميل أسفل كوبري الزراعة العلوي، سبق وأن أجريت في عام 2016 بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا.