أخبار مصر | مستشار رئيس بوركينا فاسو يرسل برقية شكر لـ"الطيب": زيارتنا لكم زادتنا حبًا لبلدكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس بوركينا فاسو يرسل برقية شكر لـ"الطيب": زيارتنا لكم زادتنا حبًا لبلدكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور أبوبكر دكوري، مستشار رئيس جمهورية بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، برقية شكر إلى فضيلة الإمام الأكبر عبر فيها عن امتنانه لاستقبال الإمام الأكبر له خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.



وأوضح دكوري أن التعليقات وردود الفعل التي تلقاها على الزيارة تبين سعادة أبناء أفريقيا بالتواصل مع الأزهر الشريف، مضيفًا أن الزيارة تزيد من حبهم وتقديرهم لمصر؛ بما تمثله من مكانة خاصة في قلوب جميع المسلمين، ولخدماتها الجليلة للإسلام من خلال تكوين الأئمة والعلماء ونشر العلوم الإسلامية في أرجاء الدنيا.



وأكد مستشار الرئيس البوركيني للشؤون الإسلامية أن لقاءه بالإمام الأكبر جعله يوقن أن الإسلام بخير وأن المسلمين في أيد أمينة، ما دامت مرجعيتهم الأزهر الشريف، الذي يحميهم من الانحراف الفكري والغلو الديني، داعيًا الله أن يحفظ مصر للأمة الإسلامية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.