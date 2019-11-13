شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الغد: شبورة مائية وأمطار غزيرة ورعدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، في حين يستمر الطقس مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «20- 30»، إسكندرية «21- 28»، قنا «17- 34»، الأقصر «19– 34»، أسوان «20 – 34».