شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تبعد مواطنًا ألمانيًّا خارج البلاد (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق وزير الداخلية، محمود توفيق، على إبعاد مواطن ألماني الجنسية، خارج البلاد وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام. Advertisements

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم: عدد الوقائع المصرية 13-11-2019

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