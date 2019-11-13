شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: بدون مصر لن يحدث سلام بالمنطقة لأنها صمام الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، على أهمية العلاقات الدولية مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه سواء فيما يتعلق بقضايا لييبا وغزة والسودان والبحر الأحمر ومنطقة البحر المتوسط.



جانب من المؤتمر



وأوضح السفير الألمانى، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن مبادرة ليبيا، قامت ألمانيا فيها بدعوة كافة الأطراف الفاعلة فى هذا الصراع، مع محاولة الجمع بين هذه الأطراف للتوصل إلى حلول محددة، ومن ثم تم إطلاق المبادرة، مشيرا إلى أنه بدون إشراك مصر فى هذه العملية فلن يكون هناك سلام، وتعاون مصر له أهمية محورية.

ولفت إلى أن الاعتماد على مصر فى المساهمة بإحلال السلام فى ليبيا، يعود لنفس الاهتمام الألمانى، لأن المصلحة واحدة حتى لاتتحول ليبيا الى مصدر لتصدير القلال لمصر او لأوروبا، بالإضافة إلى الرغبة فى استفادة ليبيا من ثرواتها.

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وعبر السفير الألمانى عن شكره لجهود الحكومة المصرية، للحد من انسياب اللاجئين التى كانت تأتى إلي أوروبا، مشيرا إلى أن مصر فى هذا الصدد شريك يعتمد عليه ومحل تقدير.

وأوضح أن ألمانيا تقدم يد المساعدة من خلال العديد من البرامج بالتعاون مع الوكالات المتخصصة فى هذا الشان، للتغلب على مشكلات اللاجئين فى مصر بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مثل برنامج "اعادة التوطين" الذى يستهدف نقل 1600 لاجئ فى مصر إلى المانيا وإعادة توطينهم بأولوية للنساء والأطفال المتضررين.