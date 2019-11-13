شكرا لقرائتكم خبر عن صور..توافد الأهالى على التسجيل بالتأمين الصحى الشامل أمام دير مارجرجس بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق التوعية بمشروع التأمين الصحى الشامل ، اليوم الأربعاء، فعاليات توعية المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة، وذلك من أمام دير مارجرجس بجبل الرزيقات غربى الأقصر، حيث تأتى مواعيد تسجيل البيانات بالدير يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساء، ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية أهالى الأقصر قبل بدء المشروع رسمياً فى مارس المقبل.

وتوافد على مدار اليومين الماضيين أكثر من 2000 مواطن من رواد الدير والمحتفلين بالمولد السنوى لدير الشهيد العظيم مارجرجس فى غربى الأقصر، واستمعوا لشرح مفصل عن تفاصيل مشروع التأمين الصحى الشامل من فريق التوعية، وكذلك تم تسجيل العشرات من الأهالى وأسرهم فى المنظومة خلال الفعالية.

وكان قد أوفد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، حافلة دعائية ثنائية الدور لتجوب أنحاء محافظة الأقصر على مدار شهر كامل، حيث يقوم فريق من المتطوعين المدربين بتوعية المواطنين ومساعدة الراغبين منهم على تسجيل بياناتهم بالمنظومة فى اقرب وحدة تسجيل، ذلك بناء على خطة إعلامية شاملة وضعت من قبل مديرية الشؤون الصحية برعاية الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

Advertisements

وجاء ذلك الانفراد لمحافظة الأقصر كأول محافظة مختارة فى صعيد مصر للتشغيل التجريبى المنتظر للتأمين الصحى الشامل فى مارس 2020، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السىسى رئيس الجمهورية ووزارة الصحة، وقد بدأت الحملة التوعوية الميدانية الثانية بالمحافظة يوم الجمعة بساحة أبو الحجاج اثناء الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، واستكملت من يوم الاثنين فى دير مارجرجس بالرزيقات حيث الكثافة الكبيرة للزوار بالدير، ومن المقرر أن تستمر بالدير على مدار أربعة أيام حتى غد الخميس.



توافد الأهالي علي أتوبيس التأمين الصحي الشامل للتسجيل بالمشروع أمام دير مارجرجس (



توافد الأهالي علي أتوبيس التأمين الصحي الشامل للتسجيل بالمشروع أمام دير مارجرجس



توافد الأهالي علي أتوبيس التأمين الصحي الشامل للتسجيل بالمشروع أمام دير مارجرجس (



توافد الأهالي علي أتوبيس التأمين الصحي الشامل للتسجيل بالمشروع أمام دير مارجرجس