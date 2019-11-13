شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل رئيس وأمين الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء، أطلع عاشور رئيس الوزراء على خلفية تأسيس الاتحاد ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم فى القضايا الاقتصادية والتجارية، كما تم تسجيله فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية
فى ذات السياق، أشار المستشار سمير زبدية أمين عام الاتحاد، إلى الدور المهم الذى يتطلع إليه الاتحاد فى تطوير آليات التحكيم، سواء فى المنازعات بين الأطراف العربية أو بين أطراف عربية وأخرى أجنبية، من خلال محكمة التحكيم العربية، ومركز الوساطة لتسوية المنازعات.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء باختيار الاتحاد مصر مقراً له، متمنياً التوفيق للاتحاد فى القيام بالدور الذى يتطلع إليه فى تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء.
وفى ختام اللقاء، سلم رئيس الاتحاد العربى للتحكيم، والأمين العام، درع الاتحاد لرئيس الوزراء، تقديراً للدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك.
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