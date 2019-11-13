أخبار مصر

ناشونال جيوجرافيك تكشف هوية صاحب المقبرة 49 بوادى الملوك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشونال جيوجرافيك تكشف هوية صاحب المقبرة 49 بوادى الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي على قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب حلقة جديدة من برنامج كنوز مصر المفقودة والذى يسلط الضوء على الأثار المصرية القديمة وقد خصصت حلقة هذا الأسبوع عن وادى الملوك بمحافظة الأقصر .

وحملت حلقة هذا الأسبوع اسم "غزاة القبور " لتسليط الضوء على اصحاب النقط والمقابر الصغيرة بوادى الملوك بالأقصر ومحاولة الكشف عن هويتهم.

الا
 

وأكدت قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي حصولها على تصريح خاص بمرافقة فرق التنقيب عن الآثار بوادى الملوك، حيث يعمل عالم المصريات دون ريان في سباق مع الزمن لفحص محتويات المقبرة 49 للتوصل إلى صاحب هذه المقبرة والتى دخلتها بعثة دون ريان لأول مرة منذ عام 1906.

 

Advertisements
غزاة القبور

 

وقال دون ريان رئيس البعثة إن اكتشافات وادى الملوك للنقاط والمقابر الصغيرة وغير المعروف أصحابها من شأنها إعادة كتابة التاريخ القديم فوادى الملوك نهب فى الماضى حتى بداية القرن العشرين وعلينا إعادة اكتشافه مرة أخرى.

 

بعثة عالم المصريات الأمريكى الذى اتخذ من القبور الصغيرة بوادى الملوك محل بحث بعثته التنقيبية الجديدة وأكد أنه بدأ التنقيب من القبر 49 مؤكدا أن البعثة أول بعثة تدخل الى هذه النقطة منذ 1906 والتى ليس لديها أى علامات أو أدلة عن الشخص صاحب المقبرة والتى وجد بها عدد كبير من المقتنيات الأثرية وفى مقدمتها خاتم رمسيس الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشونال جيوجرافيك تكشف هوية صاحب المقبرة 49 بوادى الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا