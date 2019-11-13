شكرا لقرائتكم خبر عن ناشونال جيوجرافيك تكشف هوية صاحب المقبرة 49 بوادى الملوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي على قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب حلقة جديدة من برنامج كنوز مصر المفقودة والذى يسلط الضوء على الأثار المصرية القديمة وقد خصصت حلقة هذا الأسبوع عن وادى الملوك بمحافظة الأقصر .

وحملت حلقة هذا الأسبوع اسم "غزاة القبور " لتسليط الضوء على اصحاب النقط والمقابر الصغيرة بوادى الملوك بالأقصر ومحاولة الكشف عن هويتهم.





وأكدت قناة ناشونال جيوجرافيك أبوظبي حصولها على تصريح خاص بمرافقة فرق التنقيب عن الآثار بوادى الملوك، حيث يعمل عالم المصريات دون ريان في سباق مع الزمن لفحص محتويات المقبرة 49 للتوصل إلى صاحب هذه المقبرة والتى دخلتها بعثة دون ريان لأول مرة منذ عام 1906.

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وقال دون ريان رئيس البعثة إن اكتشافات وادى الملوك للنقاط والمقابر الصغيرة وغير المعروف أصحابها من شأنها إعادة كتابة التاريخ القديم فوادى الملوك نهب فى الماضى حتى بداية القرن العشرين وعلينا إعادة اكتشافه مرة أخرى.

بعثة عالم المصريات الأمريكى الذى اتخذ من القبور الصغيرة بوادى الملوك محل بحث بعثته التنقيبية الجديدة وأكد أنه بدأ التنقيب من القبر 49 مؤكدا أن البعثة أول بعثة تدخل الى هذه النقطة منذ 1906 والتى ليس لديها أى علامات أو أدلة عن الشخص صاحب المقبرة والتى وجد بها عدد كبير من المقتنيات الأثرية وفى مقدمتها خاتم رمسيس الثالث.