شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على حالة المرور بالطريق الزراعى من مدينة طوخ حتى ميدان المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي اليوم الأربعاء من مدينة طوخ وحتى ميدان المؤسسة بشبرا، سيولة مرورية فى بعض المناطق وزحاما مروريا فى مناطق أخرى، على طول الطريق.

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انتظمت الحركة المرورية من مدينة طوخ حتى قرية سنديون، وتكدست الحركة المرورية أمام السيارات قبل قرية قلما، بسبب وجود أعمال إنشاء كوبري قلما العلوي، وسط تواجد رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

وانسابت الحركة المرورية، أمام السيارات من قرية قلما حتى ميدان المؤسسة بشبرا، ما عدا بعض المناطق على الطريق، كمنطقة الدائري، ومنطقة ميت نما، وفى منطقة الفرنوانى بسبب إنشاء كوبري علوي.