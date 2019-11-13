شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة عن التعليم الجامعى ودور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى الارتقاء بالعملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ خالد الطوخى يفتح قلبه لقناة المحور ويكشف أسرارا حول دور سعاد كفافى قاهرة المستحيل فى إنشاء جامعة مصر ودورها فى دعم التعليم الجامعى

ـ قيادات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى حوار من القلب على شاشة المحور

تقدم قناة المحور الفضائية المصرية فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، حلقة خاصة من داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ذلك الصرح التعليمى الكبير والذى تعد نموذجا فريداً فى الجامعات الخاصة بما لديها من رؤية وطنية وتعليمية شاملة، ساهمت فى إثراء التعليم الجامعى بما تملكه من إمكانات ضخمة علمية وعملية، وتخريج أجيال من الشباب المثقف والذى يمتلك كفاءات عالية فى كافة المجالات.

ويكشف خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة فى تصريحات خاصة خلال الحلقة عن حلم الجامعة والذى كان مرتبطا برؤية للدكتورة سعاد كفافى رائدة التعليم الجامعى الخاص في مصر وقاهرة المستحيل، وهى التى أسست الجامعة بعد مسيرة طويلة من العطاء العلمى بدأت بالتدريس الجامعى بجامعة القاهرة.

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ويرصد التقرير التليفزيونى بقناة المحور كيف تطورت فكرة التعليم عند رائدة التعليم الخاص فى مصر سعاد كفافى والبداية من معهد لغات ثم تطورت لمدرسة ومعهد عالى للسياحة ومعهد عالى للهندسة، ثم كانت الفكرة فى ضم تلك المعاهد فى كيان واحد ومن هنا جاءت فكرة إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى عام 1996.

وأضاف الطوخى، أن الجامعة من الصروح العلمية المهمة فى البلاد، وهى عضو عامل فى اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية بالإضافة إلى نشأتها وبدايتها والدور الكبير والرائد للدكتورة سعاد كفافى.

كما تتناول التغطية لقاءات خاصة مع المسئولين عن الجامعة ومنهم د.محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود.أحمد طلبة، نائب رئيس الجامعة.

وتشمل الحلقة تغطية خاصة لمستشفى سعاد كفافى الجامعى لطلاب وطالبات الجامعة، والذى يقدم خدمات طبية شاملة ومعالجة للحالات المرضية بالمجان.

تذاع التغطية كاملة فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء على شاشة قناة المحور.