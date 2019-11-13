شكرا لقرائتكم خبر عن الأوثاف تطلق 4 قوافل دعوية فى المنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا، والبحيرة، والبحر الأحمر)، الجمعة القادمة بتاريخ 18 ربيع الأول1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019م تحت عنوان: الإسلام عمل وسلوك “نماذج من حياة التابعين”.
القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا (إدارة العدوة)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ / ربيع محمد عبد الشكور حسانين
الشيخ / أحمد زكى محمد أبو طالب
الشيخ / على عبد الغفور على حسن
الشيخ / أحمد صابر محمد أبو العلا
الشيخ / أحمد محمد عبد العظيم حسن
الشيخ / سعيد مختار عبد العظيم
الشيخ / عبد الجواد شكرى شمردن
الشيخ / حامد حسن عبد اللطيف
الشيخ / حسن فتحى سيد
الشيخ / محمد عامر نعمان
القافلة الثانية: إلى محافظة البحيرة (وادى النطرون)، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ مبروك عبد الونيس محمد
الشيخ /جابر شعبان فتحى عيسى
الشيخ / محمد سعد سليم طه
الشيخ / أبو بكر محارب العوامي
الشيخ / سعد بلتاجى عبد السلام
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من من اليوم الأربعاء وحتى السبت 30 نوفمبر ، بمنطقة (حلايب)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / وليد حسين عبد الرحيم
الشيخ / محمود عبد الفتاح احمد
الشيخ / أيمن محمود محمد جبر
الشيخ / خالد أحمد السيد حبيب
الشيخ/ حامد محمد على عثمان
القافلة الرابعة: إلى محافظة البحر الأحمر، من اليوم الأربعاء وحتى السبت 30 نوفمبر بمنطقة (شلاتين وأبى رماد)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أبو الحسن محمد حسن
الشيخ / عبد العظيم عبد الرحيم محمد
الشيخ / أيمن حسنى عبد العزيز مشعل
الشيخ / عبد المبدى محمد عبد المبدى حسن
الشيخ / عبد الباسط أبو المجد محمد.
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