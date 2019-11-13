التعليم العالى: تجديد اعتماد شهادة الأيزو للهيئة القومية للاستشعار من البعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حول حصول الهيئة على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (ISO9001-2015) للمرة العاشرة على التوالى.

وأشار التقرير بحسب بيان اليوم، لوزارة التعليم العالى، إلى أن المراجعة تمت خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الماضى، حيث قام وفد من شركة Russian Register والمعتمدة من هيئة RVA الهولندية والـ ANAB الأمريكية وهيئة الاعتماد الفيدرالى الروسى بمراجعة وتقييم أنشطة الهيئة.

وذكر الدكتور بيومى زهران ، أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تسعى إلى اتباع المعايير القياسية الدولية فى إدارة أنشطتها المختلفة (البحثية والإدارية)، حيث تعتبر إدارة البحث العلمى شأنها شأن كل الأعمال‏،‏ بل من أشدها ارتباطا بنظم إدارة الجودة لحاجتها إلى الدقة والاتقان فى استخراج النتائج وتفسيرها وتحليلها‏، مضيفا أن الهيئة تعتبر من الهيئات البحثية المرتبطة بالبرامج القومية للتنمية وخدمة المجتمع بالدولة فهذا يجعل لتطبيق نظام الجودة على أنشطتها المختلفة أهمية وطنية خاصة.

جدير بالذكر أنه تم منح الهيئة شهادة الأيزو 9001/2008 للمرة الأولى عام 2010 وكانت الهيئة أول الجهات البحثية والجامعات المصرية التى تحصل على هذا الإصدار.