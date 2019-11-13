شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن خطة مكافحة نواقل الأمراض وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطتها للترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض والتى يتم تنفيذها سنوياً لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الكثافة الحشرية للذبابة المنزلية.

وأوضح بيان، أنه يتم تنفيذ الخطة حالياً بجميع المحافظات لخفض الكثافة الحشرية للذباب المنزلى، خاصةً بعد ما تردد عن انتشار الذباب فى بعض المحافظات.

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وأكد أنه تم توزيع منشور خاص بالإجراءات الصحية لمواجهة أثار التغيرات المناخية والأمطار والسيول على مستوى جميع مديريات الشئون الصحية، مشيراً إلى تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف فى حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول ووضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض فى الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إن مصر تنتشر بها الذبابة المنزلية، وتنشط طبقاً لتغير المناخ حيث ينتشر الذباب بكثافة عالية خلال فصل الخريف الذى يعتبر مناخاً مناسباً لنشاط الحشرة، مؤكداً أنه يتم حالياً تكثيف أعمال الترصد الحشرى للذباب فى الطور اليرقى بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية فى المدن والقرى والنجوع، وتنفيذ المكافحة المتكاملة باستخدام أجهزة المكافحة المناسبة لكل منطقة، ومكافحة الطور البالغ للذباب بواسطة مبيدات الصحة العامة الموصى بها أيضاً من منظمة الصحة العالمية "صباحاً ومساءً" بواسطة أجهزة الرذاذ المحملة على السيارات.

ولفت "عيد" إلى أنه يتم التركيز حالياً على أماكن توالد الذباب فى مناطق "أسواق الأسماك، أسواق الخضروات، تجمعات القمامة، المقالب، صناديق القمامة بالشوارع، أماكن تجمعات الأمطار"، موضحاً أنه يتم تكثيف العمل خلال الفترة الحالية وإرسال فرق مركزية للمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة الترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض حتى يتم خفض الكثافة إلى المعدل الطبيعى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم خفض كثافة الذباب إلى المعدل الطبيعى نتيجة جهود القطاع الوقائى بمحافظات الجمهورية.