شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انتشار الذباب ظاهرة طبيعية وكثرة تواجده بسبب المناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الذباب ينتشر بكثافة كل عام فى نفس التوقيت بسبب التغييرات المناخية وكثرة وجوده فى اأماكن المغلقة لبرودة الجو الذى يجبر الذباب للاحتماء داخل المنازل والأماكن الأكثر دفئا، لافتًا إلى أن انتشار القمامة وقلة النظافة يعملان على زيادة انتشار الذباب حيث تتغذى الحشرات وتضع بيضها ورغم أن أنواع الذباب أكثر من 110 آلاف نوع منها الذباب الأسود والذباب الضارب والذباب الرافعة وذباب الروث وذبابة اللحم وذبابة الخل وذباب القرن وذباب الرمل وذباب الشاطئ، إلا أن الذباب المنزلى وذبابة الفاكهة هم أكثر الأنواع إزعاجا للكثير من الفلاحين.

وأضاف نقيب الفلاحين، اليوم الأربعاء، أن الذباب من الحشرات المزعجة فبعض أنواع الذباب يتغذى على النباتات ويسبب خسائر كبيرة للمزارعين والبعض يتغذى على الحيونات الحيه وبعضها ينقل البكتيريا والفيروسات مما يتسبب فى انتشار أكثر من 60 مرضا كمرض الجمرة الخبيثة والتسمم الغذائى والتهاب الملتحمة والتيفوئيد.

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وتابع أبو صدام، أن الذباب له بعض الفوائد فهو حلقة مهمة فى التوازن البيئى، حيث يساعد فى القضاء على بعض الحشرات الضارة وتساعد بعض أنواع الذباب فى زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية عن طريق نقل حبوب اللقاح بين الأزهار، مشير الى أن بعض النباتات تطرد الذباب مثل نبات الريحان وأشجار الكافور وتعد النظافة والتهوية الجيدة من الطرق الجيده للتخلص من الذباب.

وطالب نقيب الفلاحين، الجهات المعنية للتدخل الفورى للحد من انتشار الذباب والحشرات التى تزعج المواطنين وتنشر الأمراض بردم المستنقعات وتطهير الترع والمصارف وسرعة رفع القمامة والقاذورات وتخصيص أماكن بعيده عن الأحوزة العمرانية لتجميع مقالب القمامة ورش أماكن انتشار الذباب والحشرات عن طريق سيارات المحليات والأحياء مع توفير المبيدات اللازمة بكميات مناسبة وبالمواصفات الآمنة، ونشر التوعية اللازمة لطرق التخلص الامن من الذباب وكيفية الحفاظ على الصحة العامة وطرق الوقاية من الامراض التى ينقلها ويتسبب بها الذباب.