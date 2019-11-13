شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حى عين شمس: إنهاء مشروع الصرف الصحى بالحى خلال اسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، يرافقه المهندس ألبير ألفونس، رئيس حى عين شمس، شوارع منطقة ألف مسكن، لمتابعة مشروع الصرف الصحى، وأكدا إنهاء المشروع خلال أسبوعين وسيتم رصف الشوارع مرة أخرى.

وفى السياق نفذت إدارة الإنارة بحى عين شمس، حملة صيانة وانارة بعدد من الشوارع الفرعية منها حارة يوسف فرج ومحمود عبد الجواد وأحمد يوسف وسعفان عبد الجواد من شارع السد العالى وسيد أبو النجا، فى اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع جسر السويس بضم الجزيرة الوسطى إلى الشارع لحل مشكلة المرور والتى تقوم بها مديرية الطرق بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق.

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تفقد المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، يرافقه المهندس ألبير ألفونس، رئيس حى عين شمس، شوارع منطقة ألف مسكن، لمتابعة مشروع الصرف الصحى، وتعهدا بإنهاء المشروع خلال أسبوعين وسيتم رصف الشوارع مرة أخرى.

وفى السياق نفذت إدارة الإنارة بحى عين شمس، حملة صيانة وانارة بعدد من الشوارع الفرعية منها حارة يوسف فرج ومحمود عبد الجواد وأحمد يوسف وسعفان عبد الجواد من شارع السد العالى وسيد أبو النجا، فى اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال توسعة شارع جسر السويس بضم الجزيرة الوسطى إلى الشارع لحل مشكلة المرور والتى تقوم بها مديرية الطرق بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق.