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مصر للطيران تسير رحلة خاصةً لنقل بعثة المنتخب غدا إلى جزر القمر وكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، غدا الخميس، رحلة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، لنقل بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى جزر القمر وكينيا لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

 

 

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، استقر على السفر إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة منتخبها يوم 18 من الشهر نفسه في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وذلك بناء على نصيحة الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الذى طالب بالسفر المبكر للتعود على الأجواء هناك قبل مواجهة جزر القمر.

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ويخضع لاعبو الفراعنة لحالة استشفاء فى اليوم التالى لمباراة كينيا على ملعب برج العرب قبل أن يتم إعلان القائمة النهائية التى ستسافر إلى جزر القمر والتى تتضمن 23 لاعبًا فقط من بين الـ26 لاعبًا الذين يتواجدون في مباراة كينيا بعد انضمام المحترفين.

 

 

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