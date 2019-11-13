شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: 23 حالة اعتداء على أطباء بالمستشفيات خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود عرفه عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاعتداءات على الأطباء فى المستشفيات مستمرة، مشيرا إلى وقوع 23 حالة اعتداء على الأطباء فى مختلف مستشفيات الجمهورية خلال شهر واحد من 11 أكتوبر الماضى، وحتى 12 نوفمبر الجارى.

وأضاف عرفه، فى بيان أصدرته النقابة اليوم: كل هذه الاعتداءات تمت لنفس الأسباب المتكررة وهى نقص المستلزمات وأسرة وأماكن الرعاية، فدائما ما يقع الطبيب فى مواجهة المريض وهى مواجهة غير عادلة بالمرة، فالمريض وأهله يظنون أن الطبيب هو الفاعل الوحيد وبيده كل شيء، فى حين أن توفير المستلزمات من مسئولية وزارة الصحة.

وتابع عرفه،: دورنا كنقابة هو حماية الطبيب أولا بمنع وقوع الاعتداء من أصله من خلال تقديمها لمشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء عليه أثناء عمله، وللأسف حتى الآن لم يصدر، أما إذا وقع الاعتداء على الطبيب فنوجهه إلى تحرير محضر باسم المنشأة أو المستشفى لكى يتم التعامل مع الموقف بالتوصيف القانونى الصحيح وهو الاعتداء على طبيب أثناء عمله.

وطالب بضرورة اعتبار المستشفيات كأماكن حيوية، مؤكدا أنها لا تقل قيمة ولا أهمية عنهم، لأن الاعتداء على طبيب أثناء عمله هو اعتداء على حقوق المواطنين المرضى حيث يعطل الطبيب ويحرمهم من فرصة العلاج، لافتا إلى ضرورة تغليظ العقوبة، وتوفير الصحة احتياجات المستشفيات وسد العجز فى الأطباء فى المستشفيات، موضحًا أن كل ذلك فى الوقت الذى يتقاضى فيه الطبيب من 45 الى 60 جنيه فى النوبتجية.