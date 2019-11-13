شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب رؤساء اتحاد الطلاب والمساعدين على مستوى الكليات والمعاهد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء، انتخابات رئيس اتحاد الطلاب ومساعده على مستوى الكليات بالجامعات والمعاهد، على أن تختتم انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعات غدا الخميس 14 نوفمبر.
وكانت انتخابات اتحاد الطلاب بدأت بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة باتحادات الكليات، يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 3 نوفمبر، وتلقى وفحص الطعون يوم الاثنين 4 نوفمبر، وأعلنت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين.
وفى جامعة القاهرة، أسفرت جولة الإعادة لانتخابات الاتحادات الطلابية عن إتمام العملية الانتخابية داخل 10 كليات بعد اكتمال النصاب القانونى لحضور الطلبة.
ومن المقرر أن يتم اختيار ممثلى اتحاد الطلبة فى كليتى حقوق وطب الأسنان من خلال التعيين من قبل عميد الكلية، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى بهما، على أن يتم التعيين من قبل الطلبة المرشحين.
وكان حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وهى تجارة وزراعة وبيطرى وحاسبات وتربية نوعية، ورياض اطفال، طب بشرى، وتمريض .
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