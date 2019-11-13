شكرا لقرائتكم خبر عن «وام»: السيسي يزور الإمارات اليوم ويلتقي محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».

ويبحث الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الزيارة، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.