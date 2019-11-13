شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «الحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية» بـ9 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارتى الصحة والسكان والتنمية المحلية، الأربعاء، المحور الثالث من المبادة الرئاسية والخاص بالحد من انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية كأحدي البؤر المهمة لنقل العدوى، وذلك في محافظات المرحلة الأولى وعددها 9 محافظات هي بورسعيد والاسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والجيزة وبنى سويف والأقصر وأسوان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واستكمالاً لنجاح المبادرة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن تلك المبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار «100 مليون صحة»، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية».

وأضافت أن تلك الخطوة الهامة تأتي ضمن حزمة من أهم الاجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات خاصة بعد الخطوات اليومية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأكدت التعاون المستمر والمثمر والبناء بين الوزارة والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتطبيق تلك المبادرة.

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من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً للمحافظات بالتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان الواجب إتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الكتاب الدوري يتضمن التعليمات التي ستلتزم بها صالونات التجميل والنوادي الصحية في المحافظات التسع فيما يتعلق بشفرات الحلاقة والأدوات المستخدمة وضرورة استخدام صندوق أمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، مشددا على ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالنوعية في كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادى صحى وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين وأنه سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام بالتعليمات وذلك من قبل مديريات الشؤون الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وقال شعراوى إنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة ورش عمل مشتركة مع وزارة الصحة ومحافظات المرحلة الأولى لتفعيل إجراءات الوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات الحملة والمقرر استمرارها حتى 25 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارتين نظمتا ورشة عمل حضرها عدد من القيادات ومسئولى إدارة الأزمات في التسع محافظات، كما نظمت الإدارة المركزية للإعلام والتثقيف الصحى بوزارة الصحة ورشة عمل أخرى مع مثقفي محافظات المرحلة الأولى وركزت الورشتان على آليات التنسيق بشأن الإجراءات الوقائية للحد مــن انتشار الفيروسات الكبدية وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين خاصة في الأماكن مرتفعة الخطورة في نقل العدوى .

وتابع الوزير أنه تم خلال الورشتين الاتفاق على تقسيم كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى إلى أربعة أجزاء أو أكثر حسب طبيعة كل محافظة وتحديد منسق فرعي لكل منها لمتابعة الإجراءات التنفيذية للبرنامج مع المنسقين المركزيين لوزارتى التنمية المحلية والصحة لتذليل أي صعوبات تواجه فرق العمل التي ستقوم بالمرور على أماكن نقل العدوى وتوزيع بوسترات وملصقات التوعية وإعداد وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة أي طوارئ إضافة إلى متابعة تنفيذ التخلص الآمن للمخلفات من صالونات التجميل والنوادى الصحية، والاتفاق على المرور الدورى عليها بصفة دورية، وأن تبدأ المتابعة بعد تسليم البوسترات وإقامة ورش عمل بفرق المثقفين الصحيين في أماكن تحددها الوزارة داخل المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم أيضاً بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والكنسية المصرية لعقد ورش العمل التثقيفية بالمحافظات لتفعيل دور الدعوة والتوعية بأهمية المبادرة وأهميتها للحد من انتشار العدوى بحضور رجال الدين وتوزيع بوسترات الكتاب الدورى وبوسترات التوعية للسادة ممثلى الأزهر والكنيسة المصرية .

وأكد أن محافظات المرحلة الأولى قامت بحصر صالونات التجميل والنوادى الصحية وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بها على توزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها والمرور الدورى عليها مؤكداً أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المشاركة في الحملة تستهدف الأماكن مرتفعة الخطورة، كما سيتم عمل تقرير دورى كل أسبوعين بنسب التنفيذ.