شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بدر: تسليم 4 حضانات متطورة لوزارة التضامن لتخفيف الكثافة الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تسليم 4 حضانات نموذجية متطورة، كان قد تم الانتهاء من تنفيذها، لوزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لتشغيلها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للمساهمة في تخفيف الكثافات بحضانات المدينة بشكل عام.

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وأوضح مندور أن الحضانات التي تم تسليمها 3 منها في حي الزهور «الإسكان الاجتماعي الخامس سابقاً»، الأولى في منطقة «الياسمين»، والثانية في منطقة «البنفسج»، والثالثة بين منطقتي (النرجس – القرنفل)، بجوار مدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات، والحضانة الرابعة بمركز خدمات المدينة أمام السنترال.

وأضاف رئيس الجهاز أن مبنى الحضانة مكون من 7 قاعات، وهي عبارة عن غرفة إدارة، و5 قاعات فصول، وقاعة متعددة الأغراض، وغرفة بوفية، ومخزن، و5 حمامات، وفناء كبير، ومسطحات للزراعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير خدمة مميزة لساكني المدن الجديدة خاصة حاجزي الإسكان الاجتماعي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب المسؤولين.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر إجراءات تسليم الحضانات عدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولى وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز المدينة، ومجلس أمناء ومعلمي الإدارة التعليمية لمدينتي الشروق وبدر.