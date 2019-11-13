شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تبدأ تحسين نوعية المياه فى «بحيرة قارون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي معهد بحوث الصرف لاستعراض الدراسة الخاصة بمقترح توسيع وتعميق بحر وهبى الآخذ من بحر يوسف بالفيوم وتوصيل نهاية امتداد بحر وهبى مباشرة إلى بحيرة قارون، وذلك لتحسين نوعية المياة بالبحيرة.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم استعراض أعمال المرحلة الأولي لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70كم، وذلك من خلال تنفيذ أعمال تطهير وتكريك له لتحسين استيعابه وكفاءته، بدمج المرحلتين الأولي والثانية بإجمالي طول 288 كم لتحسين إدارة المياه بالفيوم.

وأشار تقرير رسمي أصدرته الوزارة إلى أن مياه الصرف هي المصدر الرئيسي لتغذية بحيرة قارون، ونتيجة زيادة معدلات إعادة استخدام المياه حدث تناقص في كمية المياه الواصلة للبحيرة، ما أدى إلى انخفاض منسوب مياه البحيرة، حيث تبلغ مساحة بحيرة قارون 55 ألف فدان، موضحا أن منسوب البحيرة بدأ في الانخفاض منذ عام 2014 حتى عام 2018 بمعدل 30 سم كل عام، وبعد تحسين إدارة المياه من خلال مشروعات تطوير الري وإدخال الري الحديث بمحافظة الفيوم، تمت السيطرة على الانخفاض في المنسوب، وكذلك زيادة 10 سم عن العام الماضي.